L’Arabia Saudita annuncia un campionato femminile: fino al 2018 le donne non potevano nemmeno recarsi allo stadio

In Arabia Saudita arriva anche il calcio femminile, anche se la data non è stata ancora indicata. Ci sarà un vero e proprio campionato nazionale e le partite si giocheranno nella capitale Riyad e in altre due città. E’ quanto anticipa la Bbc online in una corrispondenza dal Regno del golfo, sottolineando che la creazione di una lega calcio femminile è l’ultima delle riforme volute dal principe Mohammed bin Salman. “Il lancio della lega femminile rafforza la partecipazione delle donne allo sport a livello comunitario e darà un maggiore riconoscimento per i risultati sportivi delle donne” afferma una nota di Saudi Sports. Le donne saudite fino al gennaio di due anni fa non potevano nemmeno recarsi allo stadio per assistere a una partita .