L’artista Sepe: “Sono deluso dal Comune di Napoli per la restituzione della statua dedicata a Diego”

Domenico Sepe, artista e scultore, autore della statua dedicata a Diego Armando Maradona, ha rilasciato un’intervista a “MattinaLive” su Canale 8: “Sono profondamente deluso e rammaricato per la decisione del Comune di Napoli di restituire la statua di Diego Armando Maradona e ciò che mi addolora è la modalità con cui è avvenuta. Non ho ricevuto comunicazioni scritte o verbali da parte dell’amministrazione. Poi, leggendo la delibera comunale ho scoperto di essere un ‘pezzente’. In realtà il mio era un dono alla città e ai napoletani. Mi sarei aspettato un dialogo diretto con il sindaco. Sono stato contattato da un giornalista de “Il Mattino” e ho appreso la notizia che la statua sarebbe stata restituita. Eppure bastava un semplice incontro per spiegarmi la situazione e da buon cittadino avrei accettato serenamente le decisioni della Giunta. Del resto ho sempre rispettato le indicazioni del Comune di Napoli. Sarò lieto di chiarire la situazione, ma ad oggi non vedo segnali in questa direzione. Che fine farà ora la statua? Ho già una lunga lista di richieste”.