Lautaro-Barcellona, c’è l’accordo. Trattativa con l’Inter dipende da cessione di Coutinho

Nuovi aggiornamenti sul futuro di Lautaro Martinez in arrivo da ESPN. Nello specifico il Toro avrebbe raggiunto un accordo verbale col Barcellona per ciò che riguarda il suo possibile contratto blaugrana. Una notizia che circolava già da giorni e che l’emittente rilancia oggi con forza, spiegando però come la trattativa con l’Inter non sia ancora chiusa. Anzi.

Tutto dipende da Coutinho – La trattativa fra i due club esiste da settimane e va avanti nonostante la clausola nel contratto dell’argentino sia oramai scaduta (il 7 luglio, ndr). D’altronde, il Barça non ha mai voluto pagare quei 111 milioni e anche adesso sta lavorando per acquistare il cartellino a cifre inferiori. Molto in tal senso dipenderà dalle cessioni che i blaugrana dovranno chiudere per poter poi dare l’assalto a Lautaro: in tal senso, ESPN lega la possibile fumata bianca alla cessione di Philippe Couthino, giocatore in prestito al Bayern Monaco fino al termine della Champions League. I bavaresi non lo riscatteranno e ad oggi la destinazione più probabile sembra essere l’Inghilterra, anche se ovviamente a cifre inferiori rispetto ai 120 milioni di euro del diritto di riscatto non esercitato dal Bayern.