Lautaro Martinez tentato dal Manchester City ma preferirebbe il Barcellona

La Gazzetta dello Sport di oggi parla ancora una volta di Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, in chiave calciomercato. A quanto pare, infatti, non solo il Barcellona ma pure il Manchester City sarebbe pesantemente sulle tracce del giocatore. Dopo il ricorso accolto dal TAS sulla Champions League, infatti, il City ora potrà assolutamente concentrarsi sul mercato e Lautaro sembra un obiettivo molto caldo.

Il giocatore però, in caso di cessione, sembra preferire ancora il Barcellona. La trattativa con il club blaugrana non sembra facile per l’Inter e certamente la situazione non si sbloccherà in tempi brevi. Il giocatore però avrebbe espresso proprio quella come preferenza in caso di addio. Per l’attaccante comunque il giornale prevede una lunga estate, anche e soprattutto fuori dal campo.