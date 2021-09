L’Avellino allestisce la standing zone per gli ultras: al Maradona si preferiscono le multe

Il Napoli sta perdendo il sostegno allo stadio dei gruppi organizzati per le assurde restrizioni applicate al Maradona. Le multe stanno cercando di allontanare la parte calda del tifo napoletano: con le multe anche per il cambio posto, senza bandiere, senza tamburi. A ogni minimo errore scatta la sanzione e in alcuni casi anche il Daspo. La protesta della Curva A e della Curva B era inevitabile e legittima: la SSC Napoli e la Questura stanno impedendo agli ultras di sostenere il Napoli. In casa, chiaramente. Perché negli altri stadi d’Italia non esiste questa severità. E lo si è visto alla Dacia Arena e a Marassi contro l’Udinese e la Sampdoria, per esempio. Emblematica invece l’esultanza di Osimhen tra i tifosi del Napoli al King Power Stadium. Fosse successo in casa, sarebbero scattate le multe.

Il Napoli dovrebbe prendere esempio dall’Avellino. Inteso come società, chiaramente. Lo stadio Partenio-Lombardi tornerà a riaccogliere la Curva Sud per la partita contro il Potenza. E la società ha scelto di allestire presto una standing zone. Una precisa zona dove per gli ultras sarà possibile tifare liberamente, già in vigore in Germania e in via di sviluppo in Inghilterra. Il Napoli senza il sostegno delle Curve nella stagione Ancelotti-Gattuso è rimasto 99 giorni senza vincere in casa: i tre punti tornarono solo in occasione del ritorno, appunto, degli Ultras contro la Juventus. Conclusioni: le coincidenze non esistono.

Nico Bastone