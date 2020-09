L’avv.Chiacchio a Radio Crc: “Caso Suarez, giustizia sportiva più severa di quella ordinaria”

L’avvocato Eduardo Chiacchio è intervenuto in diretta alla trasmissione “Il Sogno Nel Cuore” in onda su Radio Crc. “Sul caso Suarez posso dire che nel caso venisse confermata l’apertura di un’inchiesta della Procura Federale della Figc, è possibile che i soggetti coinvolti possano essere assolti dalla giustizia ordinaria, ma puniti dalla Giustizia Sportiva. Questo succederebbe nel caso fosse stato violato l’articolo 1 che disciplina la lealtà sportiva”. Per quanto riguarda, invece, il caso Diawara, che è costato la sconfitta a tavolino alla Roma nonostante la gara a Verona si sia conclusa con un pari, l’avvocato ha detto che “i giallorossi si sono macchiati di un errore grave. Diawara non era stato inserito nella lista giusta. Schierandolo in campo al Bentegodi è stato come vedere sul rettangolo di gioco un calciatore non tesserato. Vediamo come si svilupperanno i diversi gradi di giudizio, ma quella della Roma è stata una leggerezza molto grave”. Infine, per quanto riguarda la causa dei diritti di immagine minacciata dal presidente Aurelio De Laurentiis dopo l’ammutinamento del 5 novembre scorso, l’avvocato ha confermato che “il procedimento non è stato aperto ancora. Ma ci sono ancora i tempi tecnici affinché ciò avvenga”.