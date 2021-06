Lazio, Acerbi su Sarri: “Siamo contenti del suo arrivo, non ho problemi con la difesa a quattro”

Dal ritiro della Nazionale Francesco Acerbi ha rilasciato interessanti dichiarazioni riguardo l’arrivo in panchina della Lazio di Maurizio Sarri. Ecco le sue parole:

“Siamo felici di averlo. E’ un grande allenatore, sono molto entusiasta, sono contento di averlo come allenatore. Ci saranno dei cambiamenti, non importa: a tre, a quattro, non cambia. Ora gioco a tre ma ho sempre giocato a quattro. A quattro mi trovo benissimo, sarà un bel banco di prova per noi, per Sarri, ma sono convinto che faremo una grandissima stagione”.