Lazio, Escalante: “Vittoria bellissima, da 10 in pagella. Sono veramente contento”

Gonzalo Escalante, centrocampista della Lazio, ha parlato a Lazio Style Channel dopo la vittoria sul Napoli: “Sono veramente contento, questa partita è stata bellissima per me e per tutta la squadra. Siamo felici, ora pensiamo alla partita di mercoledì, dovremo giocare ancora così. Tutte le partite sono diverse, la nostra prestazione è stata da dieci, dovremo fare lo stesso col Milan. Penso che giocando così ce la facciamo. Anche gli altri hanno dato una mano alla difesa per mantenere la porta inviolata. Poi abbiamo segnato dopo pochi minuti e quello ci ha dato tranquillità. Dove mi trovo meglio? Mi trovo bene a giocare da playmaker davanti alla difesa. In Spagna giocavamo lì in due, ma qui mi trovo bene”.