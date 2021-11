Lazio, Immobile: “Chiediamo scusa ai nostri tifosi. Siamo dispiaciuti”

Deluso Ciro Immobile, capitano della Lazio, ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro il Napoli. “Siamo dispiaciuti, chiedo scusa a nome di tutta la squadra e prestazioni del genere non sono accettabili. Fai fatica a parlare della partita, ha giocato solo il Napoli. Se fosse una squadra che non ha nelle corde determinate prestazioni allora uno ci passa sopra ma noi dopo la Juve abbiamo vinto più di tutti, dobbiamo tirare fuori e dare continuità a quello che stiamo facendo. Se non ci metti l’atteggiamento giusto prendi una batosta come questa sera”.