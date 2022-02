Lazio, Immobile domani si allenerà con il resto del gruppo

Acerbi ok, secondo di giorno di fila in gruppo. Per Immobile bisognerà aspettare domani, il suo ritorno è comunque un dato di fatto e avverrà nella rifinitura in programma tra 24 ore. Una manna per Sarri, già alle prese con la squalifica di Zaccagni e con l’infortunio di Pedro. Lo spagnolo verrà rivalutato tra qualche giorno, rischia il forfait anche per il match di domenica contro il Napoli. Il recupero di Immobile permetterà al tecnico di spostare sulla sinistra Cabral e di chiudere il tridente con Felipe Anderson dalla parte opposta. Senza Ciro sarebbero rimasti soltanto i due baby Moro e Romero. La buona notizia si concretizzerà a breve, Immobile ci sarà dopo aver saltato il round d’andata con il Porto e la trasfera di Udine. A riportarlo è Lalaziosiamonoi.it.