Lazio, Immobile: “Il sogno scudetto resta lì, ma dobbiamo tornare a divertirci”

La Lazio esce sconfitta dalla trasferta di Lecce e dice addio ai sogni scudetto. Una delusione per gli uomini di Inzaghi che, al rientro dalla pausa forzata causa lockdown, non sembrano più gli stessi così come confermato da Ciro Immobile, bomber biancoceleste: “Abbiamo sofferto tanto il ritorno in campo dal punto di vista mentale più che fisico. È un momento così che non toglie la stagione straordinaria che abbiamo fatto. Siamo consapevoli di finire nel migliore di modi facendo più punti possibile. Il sogno scudetto rimane lì finché la matematica non ci condanna, non deve essere un’ossessione. Dobbiamo stare tranquilli e ora non lo siamo; c’è da fare mea culpa, prendersi la responsabilità. Oggi non è stata una delle nostre migliori partite, bisogna andare avanti, essere positivi e guardare cosa si può fare di buono” ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport. La Lazio sembra aver perso serenità, quella voglia di divertire che aveva stupito tutti. Un’impressione che anche Immobile conferma: “Vedo un po’ di nervosismo perché non riusciamo a fare le cose che facevamo 3 mesi fa. Questo ci toglie serenità, non riusciamo più a divertirci perché fisicamente non arriviamo dove vorremmo. Ovvio che non potevamo essere gli stessi, ci sta rimettesi in moto e concetrarsi sull’obiettivo” ha concluso