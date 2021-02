Lazio, Immobile: “Stimolati dai campioni del mondo, Lewandowski è il migliore”

In vista del grande match di Champions League contro la Lazio ha parlato cosi l’attaccante napoletano dei biancocelesti Ciro Immobile. Ecco le sue parole:

“Per noi la partita di domani è un premio, ci deve emozionare ma anche far capire il livello a cui siamo arrivati. E’ una gara che ci può dare grandi soddisfazioni come squadra ma anche personalmente, ci fa giocare coi Campioni del Mondo. Cresceremo e siamo stimolati. La sfida con Lewandowski? Ho enorme rispetto per lui, affrontare uno così, uno dei più forti se non il più forte, ci fa pensare che dobbiamo prestare attenzione. Non si ferma mai, non si accontenta, cerca sempre di migliorare. A livello di gioco poi è completo. Ho sempre voluto dimostrare, in questa Champions, di voler restare tra i più forti. Gli ottavi sono iniziati al massimo, io e Lewandowski ci siamo giocati la Scarpa d’Oro fino alla fine e tutti si aspetteranno battaglia. I prossimi? Haaland e Mbappé hanno più margini di tutti. La partita? Possiamo dargli fastidio, possiamo divertirci come fatto nel girone”.