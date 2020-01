Lazio, infortunio Correa: i tempi di recupero

C’è apprensione per le condizioni di Joaquin Correa. L’attaccante della Lazio è stato costretto ad abbandonare il campo al 76′, durante il derby con la Roma, per un problema al polpaccio sinistro. Lo stesso che lo aveva costretto allo stop lo scorso novembre. In attesa del comunicato ufficiale che sarà diramato dal club biancoceleste, non dovrebbero esserci lesioni al polpaccio per l’attaccante argentino. Il giocatore si è sottoposto ad accertamenti clinici presso la clinica Paideia.

Correa dovrà comunque restare ai box per 10 giorni, saltando così le partite con Spal e Verona (partita di recupero in programma mercoledì 5 febbraio). Le sue condizioni saranno poi valutate per capire se potrà essere disponibile in occasione della trasferta di Parma di domenica 9 febbraio. Nelle prossime ore sarà diramata una nota ufficiale.