Buone notizie, come riporta Tmw, in casa Lazio in vista delle ultime nove giornate di campionato. Il tecnico dei biancocelesti Simone Inzaghi è infatti risultato negativo all’ultimo tampone per il Covid-19 e sta dirigendo l’allenamento di oggi, a due giorni dalla gara contro il Milan. L’allenatore sarà dunque regolarmente in panchina nella sfida ai rossoneri in programma per lunedì.