Lazio, Inzaghi e il rinnovo. Per il tecnico è una priorità

Sono ore roventi in casa Lazio per il rinnovo di Simone Inzaghi. Come riporta il Corriere dello Sport, dopo il silenzio delle ultime settimane il tecnico biancoceleste è uscito allo scoperto, facendo sapere di considerare la permanenza nella Capitale prioritaria rispetto ad altre soluzioni. Ha sollecitato un incontro con Lotito, e aspettava anche ieri all’ora di pranzo di essere convocato dal presidente. Cambierebbe solo per la Juve, potrebbe valutare un’offerta in arrivo dall’estero, ma il suo cuore e la sua vita sono alla Lazio. E sa benissimo che l’offerta di Lotito è più che allettante: triennale da 7,5 milioni garantiti, con i bonus che potrebbero far lievitare l’ingaggio fino a 11 milioni. L’obiettivo di Inzaghi, semmai, è strappare qualcosa di più per il suo staff.