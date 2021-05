Lazio, Inzaghi: “Ottimo girone di ritorno, ci giochiamo la Champions”

(ANSA) – ROMA, 14 MAG – “Sicuramente il derby non sarà come le altre partite. Noi ci arriviamo con qualche difficoltà ma con il Parma abbiamo dimostrato di credere fino alla fine ai nostri obiettivi”. Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi presenta così la stracittadina con la Roma in programma domani allo stadio Olimpico. “Sarà particolare e sentita, chiederò ai miei di avere la stessa umiltà e determinazione che abbiamo avuto in questo ottimo girone di ritorno che ci ha permesso da qui alla fine di giocarci il posto Champions”, ha proseguito Inzaghi, sottoscrivendo poi le parole di Ciro Immobile che dopo il Parma aveva chiesto un progetto di crescita per il club biancoceleste in vista della prossima stagione: “Ciro è un leader – ha concluso Inzaghi – ha detto parole giustissime. Sono contento di ‘allenare’ un giocatore come lui in questi cinque anni”. (ANSA).