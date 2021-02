Lazio, Lazzari a rischio squalifica: l’esterno biancoceleste bestemmia nel match contro l’Inter

Fa discutere l’episodio capitato al 51′ di Inter-Lazio, quando Manuel Lazzari si avvicina al quarto uomo mentre usa un’espressione blasfema. Non è la prima volta che capita un episodio del genere in questa stagione. Prima di lui anche Buffon e Bryan Cristante (l’unico a cui è stata applicata una sanzione fino ad ora) erano stati ripresi mentre usavano espressioni irripetibili. Adesso tocca alla procura federale, che valuterà se passare o meno la segnalazione al Giudice Sportivo per un eventuale squalifica. Lo riporta Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato per Sportitalia, attraverso il suo sito ufficiale.