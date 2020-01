Lazio, Lazzari: “Napoli squadra da rispettare, nella ripresa calo fisico”

Manuel Lazzari, esterno della Lazio, ha parlato in zona mista dopo la vittoria con il Napoli. Queste le sue parole:

“Sapevamo l’importante della partita, il Napoli è una squadra veramente forte. Nel primo tempo si è vista una grande Lazio, non ha concesso niente ed ha creato 2-3 occasioni da rete. Nella ripresa siamo calati fisicamente ma è normale. Siamo stati bravi e compatti ed abbiamo trovato questo guizzo di Immobile che ci ha regalato la decima vittoria di fila”

Tante vittorie nei minuti finali? “Siamo una squadra compatta che difende in 11. Non siamo solo bravi ad attaccare, questa è la nostra arma in più”.

La Champions League? “Il nostro obiettivo principale è riportare la Lazio in Champions League”.

Il momento di crisi del Napoli? “La qualità del Napoli non si discute, a livello di palleggio è fra le migliore. È un periodo non positivo.

Ho più benzina degli altri? “No, oggi nella ripresa mi sono venuti i crampo (ride, ndr). Ci sta calare nella ripresa, nel primo tempo abbiamo corso tantissimo. Siamo stati bravi a difendere in 11, poi grazie a Immobile abbiamo portato a casa questa vittoria importantissima”.

Inter-Atalanta e Roma-Juventus? “Penso solo alla Lazio, stiamo attraversando un periodo magico. Pensiamo solo a noi stessi”.