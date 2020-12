Lazio-Napoli 2-0: tante insufficienze tra gli azzurri. Male Politano e Mario Rui

Altra sconfitta per il Napoli. Dopo la debacle di Milano contro l’Inter, gli azzurri lasciano punti preziosi anche all’Olimpico contro la Lazio. La decidono le reti di Immobile e Luis Alberto. Gli azzurri soffrono tantissimo le assenze nel reparto offensivo rendendosi quasi mai pericolosi dalle parti di Reina. Qui le pagelle del match:

Ospina 6: Incolpevole in occasione dei gol subiti. Sia sul colpo di testa di Immobile che sul tiro a giro di Luis Alberto può farci veramente poco. Oltre i gol mai impegnato.

Di Lorenzo 5: Si divide le colpe sul gol del vantaggio laziale con Politano. Troppo lontano da Marusic, lasciato libero di crossare per Immobile. Troppo impreciso quando accompagna l’azione offensiva dei suoi.

Maksimovic 5,5: Salta a vuoto sul gol di Immobile, prendendosi la sua parte di colpe. Per il resto prova a rendersi pericoloso sui corner sfruttando il suo fisico.

Koulibaly 6: Una piccola parte di colpa sul primo gol di Immobile che lo anticipa di testa. Rischia il secondo giallo, ma nonostante senta dolore alla coscia sinistra ce la mette tutta per aiutare la squadra trasmettendo la solita sicurezza. Lo stop sul pallone lungo di Reina vale il prezzo del biglietto. (Dal 54′ Manolas 6): Entra e subito dopo il Napoli subisce la rete del 2-0 che chiude il match. Da lì la partita cambia completamente con la Lazio che impensierisce gli azzurri con dei contropiedi mai veramente pericolosi e ben gestiti.

Mario Rui 4,5: Ha il demerito di chiudere il match con l’errore che permette a Luis Alberto di portare il punteggio sul 2-0. Spento, nervoso. Non spinge. (Dal 64′ Ghoulam 6): Mezz’ora utile per mettere minutaggio nelle gambe. Un paio di sgroppate sulla fascia con cross non sempre precisi.

Bakayoko 5: Cercasi il vero Tièmouè. Preso sempre in mezzo dai centrocampisti biancocelesti non incide come al solito. Il suo lavoro di interditore non sempre riesce. Lascia il campo nervosamente. (Dal 64′ Lobotka 5,5): Gattuso lo inserisce nella speranza di smuovere il centrocampo azzurro con qualche verticalizzazione. Obiettivo non raggiunto, lo slovacco non entra mai in partita.

Fabian Ruiz 5: Sbaglia tanti, troppi appoggi. Dovrebbe essere lì a dettare il gioco ma non riesce ad incidere sul match. Ha sul mancino l’unica vera palla gol dei suoi ma calcia troppo centrale per impensierire seriamente Reina.

Lozano 6,5: L’unico nelle fila azzurre che ci prova. Parte alto a sinistra, per finire nella zona di campo che più predilige. Esce con una vistosa fasciatura sulla caviglia sinistra. (Dal 73′ Malcuit 6): Alla seconda apparizione stagionale dopo l’esordio contro l’Atalanta, entra a risultato acquisito.

Zielinski 5,5: Partita in chiaroscuro per il polacco. Inizia bene ma finisce per sparire tra le maglie avversarie. Prova a trovare la via del gol sugli sviluppi di un corner. Finisce con un paio di giocate di alta classe.

Politano 5: Mai veramente in partita, mai pericoloso. Scala in ritardo su Marusic in occasione del primo gol. Sbaglia tantissimo, e non riesce ad incidere sul match. Inevitabile tirarlo fuori dal campo. (Dal 54′Elmas 5,5): Il suo ingresso permette a Lozano di tornare nella posizione preferita ma il macedone tocca pochissimi palloni. Serviva qualcosa in più.

Petagna 5,5: Si sbatte, ci prova. Regge il reparto offensivo da solo contro i 3 difensori della Lazio. Non riesce però a essere incisivo sulla partita, come buona parte dei suoi compagni che lo servono poco e male.

All.Gattuso 5,5: E’ come al solito l’ultimo a mollare ma la sua squadra non reagisce alle indicazioni. Ci prova a dare la scossa con i cambi, ma non ci riesce. Le assenze di Insigne, su tutte, oltre che di Mertens ed Osimhen si sentono tanto, troppo. Napoli a secco nelle ultime due trasferte. Male per chi vuole chiudere tra le top 4.