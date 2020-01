Lazio-Napoli, arbitra Orsato: terzo confronto stagionale, nessuna vittoria per i partenopei

Domani alle 18:00 si affronteranno la Lazio e il Napoli, per quella che vale la 19^ giornata di Serie A. Ottimo stato di forma per i biancocelesti, che tra campionato e Supercoppa italiana hanno conquistato dieci vittorie consecutive. Con un bottino da 39 punti in classifica, si trovano a sei punti da Juventus e Inter, ma c’è ancora la partita con l’Hellas Verona da recuperare, dunque i punti potrebbero diventare tre. All’Olimpico arriverà un Napoli in netta difficoltà, uscito sconfitto per 1-3 contro l’Inter (che non vinceva al San Paolo dal ’97) e a -11 dalla Roma, che al momento occupa l’ultima posizione utile per la qualificazione in Champions League. Solo otto punti conquistati su trenta disponibili e la necessità di trovare l’equilibrio giusto per evitare sconfitte pesanti, come quelle subite in casa contro i nerazzurri e il Bologna.

La partita sarà diretta da Daniele Orsato, della sezione di Schio. Orsato ha già incrociato il Napoli questa stagione, in trasferta contro la Juventus (4-3, con l’autorete di Koulibaly al 90′) e il Milan (scialbo 0-0 a San Siro). Rizzoli ha deciso di giocarsi la carta dell’arbitro più esperto della Serie A per dirigere un big match come quello di domani, molto importante in chiave-Scudetto e Champions.

Questi tutti i precedenti di Orsato con il Napoli.

Catania-Napoli 3-0 il 6 aprile 2008

Udinese-Napoli 0-0 il 21 settembre 2008

Napoli-Genoa 0-1 il 22 febbraio 2009

Napoli-Palermo 0-0 il 17 gennaio 2010

Lazio-Napoli 1-1 il 3 aprile 2010

Napoli-Atalanta 2-0 il 9 maggio 2010

Chievo-Napoli 2-0 il 2 febbraio 2011

Bologna-Napoli 0-2 il 10 aprile 2011

Atalanta-Napoli 1-1 il 26 novembre 2011

Fiorentina-Napoli 0-3 il 17 febbraio 2012

Juventus-Napoli 3-0 l’1 aprile 2012

Palermo-Napoli 0-3 il 26 agosto 2012

Atalanta-Napoli 1-0 il 31 ottobre 2012

Lazio-Napoli 1-1 il 9 febbraio 2013

Napoli-Juventus 1-1 l’1 marzo 2013

Roma-Napoli 2-0 il 18 ottobre 2013

Napoli-Juventus 2-0 il 30 marzo 2014

Inter-Napoli 2-2 il 19 ottobre 2014

Napoli-Juventus 2-1 il 26 settembre 2015

Napoli-Inter 2-1 il 30 novembre 2015

Sampdoria-Napoli 2-4 il 24 gennaio 2016

Juventus-Napoli 1-0 il 13 febbraio 2016

Roma-Napoli 1-0 il 25 aprile 2016

Napoli-Roma 1-3 il 15 ottobre 2016

Napoli-Juventus 1-1 il 2 aprile 2017

Napoli-Juventus 0-1 l’1 dicembre 2017

Atalanta-Napoli 0-1 il 21 gennaio 2018

Inter-Napoli 0-0 l’11 marzo 2018

Napoli-Atalanta 1-2 il 22 aprile 2019

Juventus-Napoli 4-3 il 31 agosto 2019

Milan-Napoli 0-0 il 23 novembre 2019

Quando si parla di quest’arbitro non si può non nominare le ottime partite dirette nelle ultime stagioni, soprattutto quando si parla di match decisivi con grandi squadre a confronto, ma anche il famoso Inter-Juventus 2-3 della stagione 2017/18. E’ chiaro che non si può ridurre una carriera di alto livello a una sola partita, a meno che non si parli di Byron Moreno, ma Orsato dovrà dare il meglio di sé per gestire al meglio la partita fra due squadre importanti, con motivazioni molto diverse.

Nico Bastone