Lazio-Napoli, da domani in vendita i biglietti per il settore ospiti. I dettagli

Lazio-Napoli, da domani saranno messi in vendita i tagliandi per il settore ospiti dello Stadio Olimpico Di Roma. Tutti i dettagli.

La vendita dei tagliandi, avverrà secondo le seguenti modalità:

Prezzo Biglietti

Il costo di un singolo tagliando è di 40 € e, per il Settore Ospiti, è prevista un’unica tariffa di prezzo senza distinzioni per fasce d’età. I bambini di 4 anni nati dal 1/1/2018 accedono allo stadio gratuitamente e senza tagliando.

Punti Vendita

I tagliandi del Settore Ospiti, saranno messi in vendita dalle ore 10:00 di mercoledì 31 agosto fino alle ore 19:00 di venerdi 2 settembre presso:

– ON-LINE circuito Vivaticket

– Punti vendita Vivaticket

Restrizioni per la vendita

Settore Ospiti (Distinti Sud Ovest – ingr. dal 15 al 17):

– Come da restrizione Prefettizia, vige l’obbligo della Fidelity card per tutti i tifosi del Napoli residenti in Campania e non, e il divieto di acquistare altri settori.

– Divieto del cambio nominativo.

– Limite imposto dall’Autorità di P.S. del 50 % della capienza del settore ospiti (max 2.800 posti).

Introduzione striscioni