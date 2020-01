Kalidou Koulibaly non sarà in campo nella sfida alla Lazio. L’ufficialità arriva direttamente da Rino Gattuso, che parla così in conferenza stampa: “Koulibaly ha lavorato tre giorni molto bene, ieri abbiamo fatto una risonanza e c’è ancora un po’ di edema e non possiamo rischiare. Sappiamo tutti la sua importanza, ma non me la sento di metterlo in campo rischiando di farlo star fuori tre mesi. Fa parte di me, devo sempre tutelare i miei calciatori. Scenderà in campo quando starà bene”.

