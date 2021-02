Lazio, polemiche attorno al pronipote di Mussolini, il dg: “Il suo cognome non interessa”

In queste ore stanno emergendo diverse polemiche attorno a Romano Floriani Mussolini, pronipote del Duce.

Intervenuto in conferenza Mauro Bianchessi, direttore generale del settore giovanile della Lazio, ha difeso il calciatore:

“E’ un ragazzo umile, bravo a scuola e intelligente. Non si è mai lamentato, neanche quando non giocava un minuto: è un grandissimo lavoratore. Non è un giocatore pronto ma ha ancora ampi margini di crescita. A me piace molto, anche se è tardivo, come tutti i longilinei. Bisogna seguirlo, perché diventerà un calciatore. Non so dove, se in A, B o in C. Non ho mai parlato con i genitori, non si sono mai fatti sentire. Non importa altro che la meritocrazia”.

Infine Bianchessi conclude: “Non sente il peso del suo cognome e a noi non interessa: gioca solo chi lo merita”