Lazio, Sarri a Dazn: Non facciamoci influenzare dalle assenze. Zielinski giocherà davanti”

Ai microfoni di Dazn ha parlato Maurizio Sarri, tecnico della Lazio:

“Abbiamo trovato l’Inter in edizione super, noi no. Era inutile analizzare più di tanto una partita non giocata.

Felipe Anderson? Non ci cambia nulla il lato dove gioca. A vederlo in allenamento sta benissimo, è talentuoso anche se in campo non rende quanto potrebbe. Ma è sempre un’arma.

Zielinski farà l’attaccante a sinistra, lo aveva fatto bene anche con me. Il Napoli è una squadra forte, non ci dobbiamo fare influenzare dal momento negativo che stanno superando, hanno cambiato atteggiamento nelle ultime partite. Non devono trarci in inganno neanche i loro infortuni, perché hanno una rosa importante e saranno sicuramente competitivi“.