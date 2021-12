Lazio, Sarri: “Se ripenso al ko di Napoli, devo cambiare tutta la squadra

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa:

“Se prendiamo come riferimento la partita di Napoli allora devo cambiare tutta la squadra. Luiz Felipe è squalificato, c’è Patric che è l’unico destro in questo momento. Vediamo oggi che ci dice l’allenamento. Quando vieni da una partita così viene da chiedersi: cambio tutti o do ancora fiducia agli stessi? Di solito propendo per rifar giocare tutti e undici, ma magari 3-4 li cambio domani. È importante però che non venga gettata la croce addosso a nessuno, perché la responsabilità della sconfitta di Napoli è collettiva”.