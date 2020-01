Lazio, sessione di allenamento pre Napoli: dubbio Luis Alberto

La lunga analisi video prima delle prove tattiche anti-Napoli. A cui non partecipa Luis Alberto, in gruppo soltanto durante il riscaldamento. Inzaghi potrebbe rinunciare allo spagnolo al San Paolo: in mezzo provato il terzetto con Milinkovic e Parolo ai lati di Leiva. Cataldi è out per uno stiramento al polpaccio (altre due settimane di stop). Si attendono aggiornamenti sul “Mago”: da capire se parteciperà alla trasferta di Coppa Italia. Con lui a disposizione avrebbe potuto rifiatare Leiva con Parolo schierato in regia. Sulla sinistra riecco Lulic, squalificato in campionato con la Samp. Il capitano, a riposo l’intera scorsa settimana, è in vantaggio su Jony nonostante l’ex Malaga sia stato testato con il centrocampo titolare. A destra Lazzari, non ci sono dubbi dal momento che Marusic è fermo da inizio gennaio per un problema muscolare.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Parolo, Lulic; Immobile, Caicedo. A disp.: Proto, Guerrieri, Radu, Patric, Vavro, D. Anderson, Minala, Berisha, A. Anderson, Jony, Correa, Adekanye. All.: Inzaghi

A riportarlo è Lalaziosiamonoi.it