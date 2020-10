Lazio, Simone Inzaghi sulle assenze: “Questa emergenza coinvolge tutti in questo periodo, faremo di necessità virtù”

In vista della trasferta di Champions League con il Club Brugge ha parlato così il tecnico della Lazio Simone Inzaghi:

“Sarà una gara importante. Loro hanno vinto la prima partita, come noi. Sarà, quindi, una sfida decisiva”. Decisiva e difficile: “Affrontiamo la squadra campione del Belgio, che ha vinto a San Pietroburgo: dovremo affrontarla nel migliore dei modi. Loro sono una squadra fisica, che ha un centrocampo solido. Dovremo fare una partita molto intensa. Siamo in emergenza. Ci mancheranno molti elementi, ma dobbiamo andare avanti perché questa è un’emergenza che coinvolge un po’ tutti in questo periodo. Non potremo ruotare i giocatori, e dovremo fare di necessità virtù”.

Tolto Ciro Immobile, ci sarà spazio per il nuovo acquisto in attacco, Vedat Muriqi? “Ancora non lo so, ha detto Inzaghi. Anche Correa e Caicedo sono a disposizione”.