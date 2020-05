Lazio, Strakosha: “Giocare senza tifosi sempre brutto, ma noi siamo carichi e vogliamo ripartire”

Thomas Strakosha, portiere della Lazio, ha parlato a Lazio Style Channel: “È bello essere tornati alla normalità e rimettere piede in campo, il tempo in questi mesi l’ho passato tra film e allenamenti. Per fortuna avevo la mia famiglia con me. Degli altri compagni ho sentito spesso Milinkovic e Marusic. Il momento è difficile per tutti. Giocare senza tifosi è sempre brutto, ma noi siamo carichi e vogliamo ripartire. Però non vogliamo mettere in pericolo nessuno spettatore”.

Il portiere, poi, conclude anche con alcuni paragoni riguardanti il noto film Avengers: “Radu è Hulk, Thor mettiamo Acerbi, Capitan America è Lulic, Iron-Man diciamo Luis Alberto perché è preciso su tutto, Occhio di falco mettiamo Adam Marusic. Io? Io faccio Spider-Man”.