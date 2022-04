Nel corso del pre-partita di Lazio-Sassuolo, il ds biancoceleste Igli Tare ha parlato a DAZN di Ciro Immobile e delle sue “colpe” circa l’assenza dell’Italia al Mondiale in Qatar: “Penso sia una vergogna mettere Ciro in discussione, ha dimostrato di essere il migliore centravanti italiano dell’ultimo decennio. Parlano i numeri. Italia out? È stata una sconfitta per l’intero movimento calcistico, ma prendere Immobile come capro espiatorio sarebbe una sconfitta per tutto il calcio italiano”.