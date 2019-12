Lazio, Tare: “Scudetto? Se alla fine saremo lì, non ci nasconderemo”

Natale da terza della classe per la Lazio, che con una partita da recuperare è a sei punti di distanza dall’Inter capolista. Nel mezzo otto vittorie consecutive in A e la Supercoppa vinta contro la Juventus, battuta per due volte nel giro di due settimane: “Ma ora arriva il bello, dobbiamo essere ancora più determinati per confermarci. Vincere e convincere in due settimane contro la Juve non è da poco, ma allo stesso tempo per noi è importante rimanere umili, guardando con ancora più determinazione in avanti”.

Queste le parole del direttore Igli Tare, che si gode la squadra che ha contribuito a costruire: “Dobbiamo essere affamati di successi, vincere aiuta a vincere – ha continuato – sappiamo che sarà una metà campionato difficile, dobbiamo essere preparati“. Lotta Champions ma non solo, perché la Lazio può permettersi di guardare anche più in alto: “Non ci siamo mai nascosti, dall’inizio della stagione parlavamo di poter lottare per la Champions League. Puntare ad altro ora è prematuro. Se a 4-5 giornate dalla fine si potrà lottare per qualcosa di più, allora lì non ci nasconderemo”.