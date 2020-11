Lazio, Tare: “Tamponi? Noi in buona fede, ma qualcosa non quadra…”

La vittoria in extremis contro il Torino e il caos tamponi. Intorno alla Lazio si è creata confusione, ma il ds Igli Tare ha voluto fare chiarezza prima della gara di oggi in Champions contro lo Zenit: “Abbiamo fatto dei tamponi regolari la scorsa settimana e abbiamo consegnato tutti i test fatti” ha detto ai microfoni di Sky Sport. “Li abbiamo ripetuti due volte e Immobile, Leiva e Strakosha sono risultati negativi. Per questo hanno giocato con il Torino. Poi ieri è successa la stessa cosa che era successa con Pereira e Hoedt, abbiamo collaborato con tutti gli organi competenti e ci siamo messi a disposizione. Ora aspettiamo la decisione finale, ma siamo in buona fede e non c’è nulla di cui discutere”.

Tare ha proseguito: “Eravamo sicuri che Immobile, Leiva e Strakosha potessero viaggiare con la squadra, ma per rispetto delle regole e della competizione non li abbiamo fatti partire. Non volevo parlare di Hakimi, è un caso che non riguarda noi, ma è stato simile perché risultare negativo dopo due giorni dalla positività significa che qualcosa non quadra. Serve uniformità per tutti, ognuno deve rispettare un regolamento altrimenti saremo qui ogni settimana a discutere”.

“Pensiamo che Immobile potrà essere in campo domenica contro la Juventus, perché per assurdo nel tampone fatto ieri – mezz’ora dopo quello dell’Uefa – è risultato negativo. Quando si tratta della Lazio c’è sempre da raccontare. Siamo a disposizione delle autorità e noi, come l’Inter in passato, siamo dispiaciuti da questa situazione” ha concluso Tare.

Fonte: Gianlucadimarzio.com