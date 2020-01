Lazio, Tare: “Vincere con il Napoli per continuare a battere altri record. L’obiettivo è la Champions”

Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, ha parlato in occasione di un evento organizzato al CONI per celebrare i 120 anni di storia del club biancoceleste: “Speriamo di vivere altri 120 anni nello stesso modo in cui stiamo passando questo momento. Il rischio di perdere tutto quello che abbiamo costruito è sempre dietro l’angolo, dovremo essere bravi e rimanere con i piedi per terra con umiltà“.

Obiettivi

“Siamo solo a metà strada, tutto è bello. Abbiamo vinto tante battaglie, ma non ancora la guerra. Siamo consapevoli di aver fatto qualcosa di straordinario, ma nello stesso tempo dovremo portarla fino in fondo. Scudetto? Continuate a dire questa parola, ma questi discorsi non ci riguardano. Sognare è bello, ma sono un professionista e rimango con i piedi per terra”.

Verso il Napoli

Vincere con il Napoli ti darebbe la consapevolezza di battere un’altra grande del nostro campionato, e daremo continuità al record di vittorie consecutive. L’obiettivo è la Champions League, poi dopo che l’avremmo raggiunto penseremo ad altro di più importante”.

Fonte: Alfredopedullà.com