Tutti vaccinati in casa Lazio. Nella giornata di ieri ad Auronzo di Cadore i 30 elementi presenti in ritiro hanno ricevuto la prima dose (Lazzari e Leiva l’avevano già fatto), come confermato da Claudio Lotito e Adam Marusic. Fondamentale – si legge su La Gazzetta dello Sport – l’opera di persuasione della società, che è riuscita a convincere anche quei 3-4 calciatori no vax, mettendo a segno il gol più bello del suo precampionato.