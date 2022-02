Le pagelle dei quotidiani su Insigne: “Errori non da lui, troppe imprecisioni”

Voto 5 del Corriere dello Sport per il capitano del Napoli Lorenzo Insigne nel match contro il Barcellona “Ultima partita europea col Napoli, è una storia che in coppa si chiude malissimo anche perché è un suo imperdonabile errore a far precipitare la squadra in una notte da incubo. Un errore non da lui dalla bandierina: malinteso con Zielinski, palla intercettata da Aubameyang e addio Napoli. Potrebbe riprendersi quando segna il rigore, ma è una fiammata, nient’altro. Quando Spalletti lo sostituisce, una parte del Maradona lo fischia. Non è bello”, si legge sul quotidiano. Voto 5 per La Gazzetta dello Sport: “Dal suo corner scatta l’azione del vantaggio spagnolo. Freddo sul rigore. Troppe imprecisioni”.