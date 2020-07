Le probabili formazioni di Atalanta-Napoli: Ilicic torna dal 1′ al fianco di Zapata

Serie A di nuovo in campo stasera, dopo i due anticipi che hanno visto Juventus e Lazio aumentare il vantaggio sulle inseguitrici, mentre Torino e Genoa rimandano ancora l’appuntamento con la vittoria. Oggi in campo altre dodici squadre, domani invece i posticipi Atalanta-Napoli e Roma-Udinese. Di seguito le probabili formazioni della sfida del Gewiss Stadium:

COME ARRIVA L’ATALANTA – Palomino non è stato inserito nella lista dei convocati, dunque in difesa spazio a Toloi, Caldara e Djimsiti davanti a Gollini. Freuler e De Roon andranno in mezzo al campo, con Castagne e Gosens sugli esterni. Il Papu Gomez ha preso una botta ma non preoccupa, in attacco spazio a Ilicic e Zapata.

COME ARRIVA IL NAPOLI – Per giocarsi al meglio le residue speranze di provare a riaccendere la lotta al quarto posto, in vista della sfida sul campo dell’Atalanta, Rino Gattuso pare orientato a schierare la formazione che gli ha dato maggiori garanzie. Tra i pali torna Ospina, mentre in difesa verso la conferma della coppia Maksimovic-Koulibaly con Di Lorenzo e Mario Rui sugli esterni. In mediana torna Demme in regia, affiancato da Zielinski e Fabiàn. In attacco sicuri del posto Insigne e Mertens, con Callejon in vantaggio nel consueto ballottaggio con Politano.

fonte: tmw