Le probabili formazioni di Napoli-Genoa: ecco Osimhen, il n° 9 parte dal primo minuto

Ultimo weekend di Serie A di settembre, secondo per buona parte delle squadre ma primo per Inter, Atalanta, Spezia, Lazio, Udinese e Benevento. Un lungo fine settimana di gare che si concluderà col posticipo di lunedì sera a Bologna, poi sarà solo calciomercato fino al 4 ottobre. Weekend di partite molto importante per i venti allenatori di Serie A, che da martedì potranno tirare il bilancio su questo inizio di stagione e indirizzare le scelte del finale di mercato estivo: di seguito le scelte dei tecnici di Napoli e Genoa, a confronto domenica, raccolte direttamente dai nostri inviati sui campi di massima serie.

COME ARRIVA IL NAPOLI – Napoli in cerca di continuità. Dopo la vittoria dell’esordio sul campo del Parma, la priorità per Rino Gattuso è riuscire a trasmettere ai suoi la giusta mentalità e partire con passo slanciato anche tra le mura amiche. Contro il Genoa diversi dubbi, in primis tra i pali dove potrebbe rivedersi Meret (Ospina ha giocato al Tardini). In difesa torna Mario Rui a sinistra, con Di Lorenzo a destra e la coppia Central composta da Manolas e Koulibaly. In mediana confermato il terzetto dell’esordio con Demme centrale e la coppia Fabiàn-Zielinski. In avanti potrebbe esordire dal primo minuto Osimhen, con Mertens inizialmente in panchina (ma il ballottaggio resta apertissimo) con Lozano confermato a destra ed Insigne a sinistra.

COME ARRIVA IL GENOA – Dopo il successo rotondo contro il Crotone, mister Rolando Maran si appresta a fare qualcosa variazione nell’undici titolare. In difesa davanti a Perin ci sarà una linea a tre composta da Biraschi, Goldaniga e Masiello. A centrocampo confermatissimo Badelj in cabina di regia con Lerager e Zajc nel ruolo di mezzali mentre le fasce laterali saranno percorse da Ghiglione e Zappacosta. In attacco dovrebbe essere confermato il tandem Destro-Pandev, con Pjaca pronto a entrare dalla panchina.

fonte: tmw