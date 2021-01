Le probabili formazioni di Napoli-Parma: dubbio Petagna, ipotesi Lozano falso nueve

Di seguito le ultime dai campi di Napoli-Parma raccolte da TMW

Napoli-Parma – Domenica, ore 20.45, stadio Diego Armando Maradona

▪ Arbitra Federico La Penna, della sezione di Roma 1

▪ Classifica: Napoli 34 punti, Parma 13 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA IL NAPOLI – Gara molto delicata per Gattuso e per il Napoli, che dopo la vittoria in Coppa Italia sono chiamati ad una grande prova contro il Parma per mettere a tacere le voci attorno al tecnico. Per la gara ai ducali sarà ancora out Fabiàn, ancora positivo al Covid, con Mertens e Osimhen sulla via del recupero ma difficilmente pronti a partire dal primo minuti. Il modulo dovrebbe essere il 4-3-3 con Meret tra i pali e difesa formata da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. In mediana terzetto con Demme, Bakayoko e Zielinski, mentre in avanti dovrebbe essere Petagna il centravanti con Insigne e Lozano sugli esterni. Nel caso in cui l’ex SPAL dovesse avere ancora problemi, possibile lo spostamento di Lozano da punta centrale con Politano a destra.

COME ARRIVA IL PARMA – Nei ducali, che attendono ancora gli ultimi arrivi dal mercato, D’Aversa ha il dubbio relativo al modulo: dovrebbe essere un 4-3-3 di partenza, con possibili variazioni in fase di non possesso. In difesa dunque Conti e Pezzella esterni, con Iacoponi e uno tra Gagliolo e Osorio centrali. A centrocampo Brugman dovrebbe vincere il ballottaggio con Hernani, con Grassi e Kurtic mezzali, mentre davanti ancora Kucka e Gervinho ai lati di Cornelius, con l’ex Inglese ancora fuori causa.