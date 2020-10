Le probabili formazioni di Napoli-Sassuolo: zero dubbi davanti, Osimhen torna titolare

Dopo un’altra settimana di coppe, con bilancio agrodolce per le squadre italiane impegnate in Europa e quasi unanimemente positivo per le squadre di Serie A impegnate in Coppa Italia, è tempo di tornare a pensare al campionato. Distribuite in tre giorni ci sono le dieci partite del sesto turno di Serie A, il penultimo prima della sosta di novembre. Di seguito tutte le probabili formazioni di Napoli-Sassuolo, raccolte dai nostri inviati.

▪ Napoli-Sassuolo – Domenica, ore 18.00 al San Paolo, 6^ giornata di campionato

▪ Arbitra Maurizio Mariani della sezione di Aprilia

▪ Classifica: Napoli 11 punti, Sassuolo 11 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA IL NAPOLI – Il Napoli torna in campo e deve fare i conti con il nuovo infortunio di Lorenzo Insigne. Per Gattuso, dopo il turnover contro la Real Sociedad, è tempo di tornare agli uomini che hanno avuto maggiore spazio in campionato. Per la sfida al Sassuolo ormai consolidato 4-2-3-1 con Meret tra i pali e difesa composta da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Hysaj (in vantaggio su Mario Rui). In mediana torna Fabiàn, accanto a Bakayoko (a gara in corso spazio anche al rientrante Zielinski). In attacco zero dubbi con Insigne out: Politano a destro, Lozano a sinistra e Mertens alle spalle di Osimhen.

COME ARRIVA IL SASSUOLO – Magnanelli e Schiappacasse non saranno disponibili per Napoli così come Toljan e Haraslin, positivi al Coronavirus, e il lungodegente Romagna. De Zerbi andrà al San Paolo con i soliti dubbi di formazione, almeno uno per reparto. Davanti a Consigli, nel consueto 4-2-3-1, spazio per la coppia Chiriches-Ferrari, con Muldur o Ayhan a destra, Kyriakopoulos o Rogerio a sinistra. In mezzo al campo sicuro del posto Locatelli, Bourabia è in vantaggio su Obiang e Maxime Lopez per affiancarlo. De Zerbi potrebbe optare per l’attacco formato da Berardi, Raspadori (favorito su Djuric) e Traoré alle spalle di Caputo, con Defrel e Boga (mezz’ora in campo per l’ivoriano contro il Torino ma non ancora al 100%) pronti a subentrare.