Le probabili formazioni di Parma-Napoli: Osimhen in panchina, gioca Mertens

Ancora poche ore e sarà di nuovo Serie A. Nel weekend si giocheranno le prime sette gare di una stagione compressa e che inizia nel pieno del mercato estivo, il quale si concluderà solo il 5 ottobre. Peraltro una prima giornata menomata dall’assenza di tre sfide, quelle che riguardando Inter, Atalanta e Spezia, che hanno chiuso in ritardo la scorsa annata. Di seguito le ultime di formazione di Parma-Napoli, terza sfida del weekend di Serie A, raccolte dalla nostra squadra inviati:

COME ARRIVA IL PARMA – Ripartirà dal Tardini il nuovo Parma targato Fabio Liverani, che nell’anticipo delle 12.30 di domenica affronterà il Napoli di Rino Gattuso. Poche novità tra le fila dei crociati, che sono rimasti uguali rispetto alla scorsa stagione, ma con l’avvento del nuovo tecnico i gialloblù metteranno da parte il 4-3-3 per il 4-3-1-2. In porta ecco Sepe, davanti alla linea a quattro formata da Darmian, Bruno Alves, Iacoponi e Pezzella. A centrocampo ecco Brugman in regia, con Hernani e Kurtic ai suoi lati e Kucka dietro le punte, che dovrebbero essere Inglese e Cornelius, visto che Gervinho si è fermato in allenamento.

COME ARRIVA IL NAPOLI – Diversi dubbi accompagnano Rino Gattuso nella settimana che porterà all’esordio in campionato del suo Napoli sul campo del Parma, match in programma domenica alle 12.30. Prima di tutto la questione modulo: Gattuso in ritiro ha provato quasi sempre il 4-2-3-1, ma per la gara di esordio dovrebbe affidarsi al più collaudato 4-3-3. Tra i pali l’eterno ballottaggio tra Meret e Ospina, con il primo leggermente favorito. In difesa Mario Rui non è al meglio, quindi a sinistra potrebbe slittare Hysaj con Di Lorenzo a destra e Manolas-Koulibaly (sempre che il mercato non riservi sorprese). In mediana Lobotka non è al meglio, possibile che sia Demme a partire titolare affiancato da Fabiàn e Zielinski. In attacco tante opzioni, ma è possibile che Gattuso si affidi agli uomini più collaudati con il tridente composto da Politano-Insigne-Mertens.

