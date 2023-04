Leao a Mediaset: “So di aver scritto una pagina di storia del club”

Rafael Leao, fantasista del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Mediaset dopo la qualificazione in semifinale di Champions League ai danni del Napoli. Ecco quanto evidenziato da “Napoli Magazine”: “I paragoni con il gol di Gullit e Van Basten? E’ uguale in effetti. Nelle ultime partite sto provando questo tipo di falcate perché so che posso fare la differenza e ho le caratteristiche per farle. Ho fiducia nei compagni, quando le giocate mi riescono so che c’è Giroud che può chiudere l’azione nel migliore dei modi. Sono contento di stare al Milan e voglio difendere questa maglia, lo scorso anno ho fatto una grande stagione in campionato e ci tenevo a far bene anche in Champions League. Ringrazio i miei compagni. I rigori? Sto imparando a tirarli… Se sono consapevole di aver scritto una pagina di storia del calcio e del Milan? Si, sono consapevole. Ora voglio continuare a sognare per arrivare ancora più in alto. Sogno di vincere la Champions League, ci dobbiamo provare fino alla fine”.