Leboeuf: “Il Liverpool sarebbe perfetto per Koulibaly, che coppia con Van Dijk!”

Frank Leboeuf, ex calciatore del Chelsea e della Nazionale francese, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ESPN e ha parlato anche del futuro di Kalidou Koulibaly:

“Non gli direi mai di andare al Manchester United per molte ragioni. Voglio che vinca qualcosa e penso che i Red Devils non siano il club di una volta, non sono pronti per vincere. Penso che il Liverpool sarebbe perfetto. Insieme a Virgil van Dijk, sarebbe fantastico. Anche se andasse al Paris Saint-Germain, farebbe una bella coppia insieme a Marquinhos, ci sarebbero due grandi difensori centrali. Credo che anche il Chelsea avrà bisogno di un giocatore del genere, ma non so se Koulibaly sarebbe interessato. A Londra ci sono due ottimi difensori centrali, lui però appartiene a un altro livello e si adatterebbe molto bene”.