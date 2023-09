Lecce, D’Aversa in conferenza stampa: “Il Napoli ci ha creduto più”

Roberto D’Aversa, allenatore del Lecce, ha parlato così in conferenza stampa dopo la sconfitta col Napoli.

Tanti gol sono stati subiti su palla inattiva…

“A Firenze e Torino sono arrivati su situazioni diverse. Nelle partite si sfruttano i pregi e i difetti degli avversari, poi c’è la bravura dei calciatori, come Zielinski che ha calciato la punizione. Ci sono state situazioni in cui sono passate delle palle in area ma non abbiamo aggredito. Loro hanno qualità molto importanti. Il rammarico è che il 2-0 è nato da contropiede”.

Che partita ha visto?

“Loro hanno dimostrato di avere più determinazione di noi. Sono scesi in campo con la voglia di trovare il risultato a tutti i costi, noi abbiamo lasciato qualcosa. Ci sono state chance di pareggiare, ma loro abbiamo fatto gol e noi no. Inutile parlare di numeri e di possesso, si è perso 4-0 e bisogna stare zitti, analizzare gli errori e pensare alla partita successiva. Ci sono state occasioni per segnare, Meret ha fatto delle parate. Se chi gioca ha caratteristiche diverse rispetto a chi non gioca può venir meno qualità nella ripartenza. Ci sono state situazioni in cui invece di andare avanti abbiamo fatto dei passaggi in orizzontale lasciando la palla a loro. In qualcuno può mancare lucidità perché stanno giocando sempre e non hanno rifiatato. Non dimentichiamo che di fronte avevamo una squadra molto forte”.

Incomprensioni sul campo?

“A volte è un problema di comunicazione, è vero anche però che quando si ha di fronte una squadra come il Napoli qualche problema di insicurezza ti viene creato. Siamo partiti bene e siamo andati sotto da una situazione su palla inattiva. Abbiamo rischiato di pareggiare e poi abbiamo subito il secondo gol da una situazione in cui avevamo noi il possesso. Quando commetti questi errori e giochi contro il Napoli poi vieni punito. Il risultato è pesante per quello che si è visto in campo, ma se è andata così è perché lo abbiamo meritato”.

Troppi elogi alla squadra?

“Dobbiamo rimanere equilibrati sia quando le cose vanno bene e sia quando le cose vanno male. Tuttavia, se pensiamo che non possiamo perdere né contro Juve e né contro Napoli allora il problema lo abbiamo noi”.