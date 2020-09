Lecce, duplice omicidio in condominio: uccisi l’arbitro Daniele De Santis e una donna

Omicidio in Puglia. Due morti accoltellati a Lecce, vicino alla stazione ferroviaria. Dalle prime notizie trapelate, un violento scontro si è verificato in un condominio di via Montello, strada che incrocia viale Gallipoli. Una lite è degenerata e due persone, un uomo e una donna, sono morte. L’uomo sarebbe un arbitro di calcio: si tratterebbe di Daniele De Santis, 33 anni, direttore di gara spesso impegnato in Serie C. La donna è Eleonora Manta.

Sul posto, le pattuglie della polizia. Ancora ignote le cause del duplice omicidio che ha macchiato di sangue questa notte, con la città intera a seguire lo spoglio delle schede per le elezioni regionali e il referendum. All’arrivo del 118, i due erano già morti: i sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso.

Fonte: ilmessaggero.it