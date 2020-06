Lecce, Sticchi Damiani: “Lo stop alle retrocessioni è un’ipotesi di scuola, è una proposta che probabilmente non passerà”

“Abbiamo deliberato su un’ipotesi di scuola, in caso di nuovo blocco, non auspicato. E’ una proposta che probabilmente in consiglio federale non passerà”. Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ospite di ‘Radio anch’io sport’, ritiene che oggi sarà bocciato il blocco di retrocessioni e promozioni deciso dalla Lega di A, blocco che ha scatenato le proteste di più di un presidente di Serie B. Ed ha sottolineato che si tratterebbe di un compromesso “nel caso la B non dovesse terminare, altrimenti è normale che tre salgano e tre scendano”. “La delibera va presa come regolamento di un caso remoto” ha aggiunto il presidente del Lecce, che, a proposito della quarantena imposta a tutta la squadra in presenza di una positività, ha aggiunto: “Un alleggerimento renderebbe inutili gli sforzi per ipotizzare scenari in caso di un nuovo stop. Significherebbe poter concludere il campionato senza ulteriori affanni”. Quanto alle condizioni della sua squadra, “il Lecce ha impostato da tempo la stagione pensando che vada portata a termine. Il gruppo sta bene, gli allenamenti vanno avanti regolarmente. E’ vero che da noi le temperature sono più elevate, ma con il lungo stop abbiamo recuperato gli infortunati, ora Liverani lavora con il gruppo quasi al completo”.