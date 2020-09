Lega Pro, Ghirelli: “La Serie C difficilmente potrà resistere a lungo senza tifosi negli stadi

Francesco Ghirelli, Presidente della Lega Pro, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Dobbiamo capire cosa succederà con la riapertura delle scuole, quella sarà la verifica principale. La Serie C difficilmente potrà resistere ancora per molto senza tifosi, in primis per la passione, poi perché il nostro calcio dai botteghini ottiene dei guadagni. Il pubblico presente allo stadio garantisce anche le sponsorizzazioni e senza il pubblico gli sponsor non pagheranno. Comincia a manifestarsi da un lato la paura, bisognerà lavorare sulla mente per riportare la gente allo stadio. Si rischia la sopravvivenza di alcuni club”.