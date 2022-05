Il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha parlato al termine dell’assemblea di oggi ai microfoni di TMW: “Sul Decreto Crescita tutti hanno espresso sorpresa per come si è arrivati all’individuazione di una soglia. Per settimane la Lega Serie A ha raccolto dati e fornito elementi su come il risultato di questa modifica non è affatto democratico e penalizza certe squadre rispetto ad altre. Siamo molto sorpresi, non c’è stata offerta una reale motivazione.”