Lega Serie A, giovedì la prima assemblea in sede: le proposte per i diritti TV

La prima assemblea di Lega Serie A in sede anche l’occasione per definire i programmi del massimo campionato sui diritti TV. Come riportato dal Corriere della Sera, i club del massimo campionato voteranno la trasformazione in una media company, con l’arrivo di un fondo che gestisca i diritti per i prossimi anni. Sul piatto vi sono tre offerte vincolanti (Cvc, Bain e Advent), più le proposte di finanziamento targate Apollo, Fortress e Blacksonte. E infine le offerte di Wanda, Infront e Mediapro, formulate direttamente ai club. Attesi toni di fuoco tra i due fronti di chi è favorevole ai fondi e chi è contrario come il presidente del Napoli, De Laurentiis.