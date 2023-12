Lega Serie A, il presidente Casini: “Valutiamo l’idea di far rientrare in campo chi è stato sostituito”

Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, al convegno “Campi aperti, tra mercati e diritti” lancia una nuova proposta per il calcio: “Oggi dopo la pandemia sono normali le 5 sostituzioni. Ora pensiamo anche ad altre svolte come il poter far uscire un giocatore e tenerlo un po’ in panchina per poi farlo rientrare. I cinque cambi favoriscono le squadre con una panchina lunga, ma non chiudono la questione di permettere a un giocatore di riposarsi e poi poter rientrare. Pensiamo ad esempio a Dybala nella finale di Europa League che a un certo punto è uscito ma magari nei supplementari poteva rientrare in campo”.