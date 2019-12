Lega Serie A, scelte tre scimmie per la lotta al razzismo: scoppia la polemica, dissenso anche tra i club

E’ scoppiata la polemica riguarda la lotta al razzismo negli stadi italiani, dopo che la Lega Serie A ha scelto tre scimmie per promuovere l’iniziativa. I tre quadri hanno l’obiettivo di promuovere l’integrazione, l’uguaglianza e la fratellanza tra le diverse culture. L’opera sarà esposta in modo permanente nella sede della Lega. Il fatto è che, sembra che i club non siano stati informati di quest’iniziativa, come testimonia il profilo Twitter del Milan e della Roma.

#ASRoma was very surprised to see what appears to be an anti-racist campaign from Serie A featuring painted monkeys on social media today. We understand the league wants to tackle racism but we don’t believe this is the right way to do it. pic.twitter.com/jVLImrgS0y

— AS Roma English (@ASRomaEN) December 16, 2019