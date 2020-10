“Leggero calo di prestazione come con l’Az”: quotidiani critici con Lozano

Dopo l’esaltante inizio di stagione da parte di Hirving Lozano reduce da quattro goal nelle prime tre partite giocate di Serie A adesso sembra essere preso di mira da parte dei quotidiani. Causa le sue due ultime prestazione contro l’Az e ieri nella sfida al Ciro Vigorito di Benevento. La Gazzetta dello Sport, il Corriere dello Sport e Tuttosport, a riassumere la prova deludente del messicano nel derby di ieri col Benevento. Con una prima mezz’ora da incubo, tanti appoggi sbagliati (compreso quello che lancia i sanniti per l’1-0) e un cambio marcia nella ripresa che non dà però grandi risultati. Così non va, insufficienza quasi all’unanimità per il messicano ex PSV. L’unica nota positiva quel rigore non concesso.

Le pagelle di Lozano

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5,5

TuttoNapoli: 6

TMW: 5